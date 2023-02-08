Последнее обновление: 08.02.2023 18:00

"Рельсовым партизанам" из Мозыря вынесли приговор

Гомельский областной суд на закрытом заседании 8 февраля вынес приговор "рельсовым партизанам" из Мозыря - 34-летнему Сергею Плешкуну и 45-летнему Юрию Сельвичу.

Суд вел судья Олег Хорошко.

Их обвинили в намерении помешать передвижению российской военной техники.

Согласно материалам дела, мозыряне приобрели компоненты для создания «коктейлей Молотова» и обсуждали возможность их применения во время перемещения российской военной техники по железной дороге.

В итоге мозырян обвинили по 7 статьям уголовного кодекса, в том числе «акту терроризма».

По приговору суда Юрий Сельвич получил 14 лет лишения свободы, Сергей Плешкун — 16.

Правозащитники Беларуси признали мозырян политзаключенными.

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