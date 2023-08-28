Последнее обновление: 28.08.2023 13:12

Нефть дорожает на фоне внедрения мер по поддержке экономики Китая

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть в понедельник, 28 августа, выросли после принятия Китаем мер по поддержке экономики, несмотря на обеспокоенность инвесторов темпами роста и дальнейшего повышения процентных ставок в США. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть Brent выросли на 19 центов, или 0,2%, до 84,67 долларов за баррель до 06:27 по Гринвичу, тогда как нефть West Texas Intermediate в США стоила 80,09 долларов за баррель, что на 26 центов, или 0,3%.

В пятницу Brent и WTI завершили падением вторую неделю подряд после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центробанку США может понадобиться снова повысить ставки, чтобы обуздать слишком высокую инфляцию.

Цены на нефть остаются выше 80 долларов за баррель благодаря поддержке падения запасов нефти и сокращению поставок со стороны ОПЕК+. Однако план сокращения поставок был подорван перспективами смягчения санкций в отношении Ирана и Венесуэлы.

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