Последнее обновление: 21.08.2023 15:37

Цены на нефть ускорили рост

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 в понедельник составляет $85,72 за баррель, что на $0,92 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $1,11 (1,37%), до $82,36 за баррель.

Обе марки дорожают третью сессию подряд. Поддержку котировкам оказывают ограничение предложения и переход доллара США на отрицательную территорию.

С июня на стоимость нефти положительно влияют решения о сокращении добычи в Саудовской Аравии и России, а запасы этого ресурса в США на прошлой неделе упали до минимума с января, указывает Trading Economics.

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