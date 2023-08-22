Нефть ускорила снижение, Brent торгуется в районе $83,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться днем во вторник на опасениях в отношении китайской экономики.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:18 составляла $83,89 за баррель, что на 57 центов (0,67%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 14:07 понизились на 32 цента (0,4%) и составили $80,4 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов на американский бенчмарк истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые октябрьские контракты дешевеют на 43 цента (0,54%), до $79,69 за баррель.