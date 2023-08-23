Россия уничтожила очередное зернохранилище в Одесской области

Запущенные российскими военными «Шахеды», атаковавшие ночью Одесскую область, попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в районе Дуная, сообщило южное командование ВС Украины.

Согласно сообщению, силами ПВО уничтожено девять дронов типа Shahed-136/131, но также «есть попадания».

«В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован. Пожарные продолжают работу, — говорится в сообщении. — Среди гражданского населения пострадавших нет».

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в свою очередь заявил, что российские военные атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области в течение трех часов.