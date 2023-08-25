Последнее обновление: 25.08.2023 14:42

Латвия отказалась от строительства СПГ-терминала

Категории: Латвия Газ

Вопрос строительства терминала сжиженного природного газа в Скулте (в 40 км к северу от Риги) снят с повестки дня, сообщил министр климата и энергетики Латвии Раймонд Чударс.

"Дискуссии о терминале в Скулте следует оставить в прошлом", - заявил он в пятницу в эфире латвийского телевидения.

Глава Минэнерго пояснил, что газовая инфраструктура в регионе уже развита и обеспечивает подачу газа в необходимых объемах.

В апреле правительство Латвии отказалось предоставить финансовые гарантии разработчикам СПГ-терминала в Скулте.

Стоимость проекта Skulte LNG Terminal ориентировочно оценивала в 120 млн евро. Речь шла о плавучей установке регазификации, соединенной трубопроводом с Инчукалнским ПХГ. Производительность терминала - до 3 млн тонн в год.

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