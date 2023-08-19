Россия ударила по центру Чернигова баллистической ракетой

Российские войска ударили по центру Чернигова вероятно баллистической ракетой, сообщил в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже", - сообщил Чаус

Есть информация, что в результате вражеского удара по центру Чернигова сегодня есть погибшие, сообщил в субботу и.о. Черниговского городского головы, , пишет УНН.

"Враг ударил по центру Чернигова. На месте работают все экстренные службы. Есть информация о раненых. К сожалению, есть информация о погибших", - сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако.

«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования потерявшим родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен», - заявил президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в Швеции.

Минувшей ночью Воздушные Силы Украины уничтожили за ночь 15 из 17 российских дронов-камикадзе "шахед". Кроме того, за прошедшие сутки 18 августа 2023 противовоздушной обороне удалось уничтожить шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный типа «Ланцет».