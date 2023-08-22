Болгария начнет передачу Украине бронетехники осенью

Болгария начнет передавать Украине около 100 единиц бронированных транспортных средств советского образца в конце сентября – начале октября. Об этом во время совместного брифинга с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе сообщил министр обороны Болгарии Теодор Тагарев.

По его словам, соглашение о передаче техники должно быть ратифицировано парламентом Болгарии. Как отметил министр, это будет одной из приоритетных зада, передает Укринформ.

"До конца сентября, к началу октября, мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения. И я думаю, что тогда сможет начаться передача (бронетехники)", – сказал Тагарев.

агарев добавил, что на уровне двусторонних инициатив Болгария продолжает оказывать целостную политическую, военную и гуманитарную помощь Украине.

Ранее правительство в Софии одобрило проект соглашения между МВД Болгарии и Министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронированной транспортной техники.

Парламентское большинство в Болгарии одобрило предоставление Украине дополнительной военной помощи в форме около 100 бронетранспортеров советского образца еще 21 июля.