Цены на нефть растут из-за опасений относительно ограниченных поставок

Цены на нефть выросли во время торгов во вторник, поскольку обеспокоенность по ограниченным поставкам накануне зимы нивелируют обеспокоенность инвесторов по снижению спроса в Китае и дальнейшему повышению процентных ставок в США и Европе. Об этом пишет Reuters.

Цены на нефть марки Brent выросли на 50 центов, или на 0,5%, до $94,50 за баррель до 06:44 по Гринвичу.

Цена на нефть WTI выросла на 52 цента, или на 0,6%, до $88,30 за баррель.

Отмечается, что опасения по поводу сокращения запасов продолжают поддерживать цены.