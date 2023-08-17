Последнее обновление: 17.08.2023 14:41

Разведка Британии: РФ зимой будет бить по инфраструктуре, но Украина готовится

Разведка Великобритании сообщает, что Россия, наверное, зимой будет атаковать украинские объекты энергетической инфраструктуры, но Украина к этому готовится.

По данным ведомства, несмотря на давление войны Украина сможет обеспечить себя достаточными запасами топлива в течение зимнего периода.

При этом в разведке допускают, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру продолжатся, однако "Украина продемонстрировала прошлой зимой, что она имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в военных условиях".

"Украина эффективно мобилизовала свою угольную отрасль для поддержания производства, обеспечив непрерывные поставки угля для теплоэлектростанций и теплоцентралей зимой, а значительные запасы газа являются дополнительным резервом", – говорится в сообщении.

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