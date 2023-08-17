Чехия наложила санкции на главного ракетостроителя России

Правительство Чехии на заседании в среду приняло решение добавить в национальный санкционный список Бориса Обносова – генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), разработки которой используются для обстрелов Украины.

Согласно обновленному санкционному перечню, опубликованному на сайте Министерства иностранных дел Чехии, под ограничения попал сам Обносов, а также его дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав.

Ростислав Зориков является постоянным резидентом Чехии минимум с июня 2020 года и владеет недвижимостью на территории Праги стоимостью более 100 миллионов крон. Ранее в этом году его видели в Праге.

"Российский олигарх, который стоит за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен понести ответственность. Так же, как и те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью", – прокомментировал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Борис Обносов является генеральным директором российской государственной холдинговой компании КТРВ, которая производит системы вооружения и поставляет их вооруженным силам России.

По данным чешского правительства, Зориковы получили личную выгоду от своих связей с Обносовым. Они владеют и пользуются элитной недвижимостью и автомобилями в Чехии. Кроме того, Ольге Зориковой принадлежат 20% акций КТРВ.