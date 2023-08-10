Последнее обновление: 10.08.2023 08:09

Польша планирует разместить 10 тыс. военнослужащих у белорусской границы

Польша планирует разместить у границ Беларуси около 10 тысяч военных, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"На границе будет около 10 тыс. солдат. Планируем, что 4 тыс. из них будут непосредственно поддерживать погранохрану, а 6 тыс. будут обеспечивать охрану в регионе", - сказал он в эфире Польского радио в четверг, передает Интерфакс.

Накануне замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявлял об увеличении количества дополнительно направляемых на границу с Беларусью военных с 1 тыс. до 2 тыс.

Еще ранее Минобороны Польши сообщило, что глава ведомства распорядился направить дополнительную тысячу солдат на патрулирование польско-белорусской границы "в связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службы".

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