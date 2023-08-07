Польша заявила о новой кампании по шантажу мигрантами со стороны Беларуси и России

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик в понедельник заявил, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Европейский Союз через польскую границу с целью дестабилизации региона, передает AFP.

Представитель польского МВД сказал, что ситуация хоть и "не такая хаотичная, как два года назад", но все равно вызывает беспокойство.

"Мы говорим об операции, организованной российскими и белорусскими спецслужбами, которая становится все более и более интенсивной", – пояснил он.

Васик также сообщил, что Польская пограничная служба просит направить на границу с Беларусью еще тысячу солдат.

Руководитель Пограничной службы Польши Томаш Прага в свою очередь назвал белорусские службы "преступной группировкой, которая руководит нелегальной миграцией" и "получает с этого огромные прибыли".

По его словам, только в этом году из Беларуси в Польшу пытались въехать 19 тысяч мигрантов, из них четыре тысячи – только за июнь, тогда как за весь 2022-й их было 16 тысяч.