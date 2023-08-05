Польша и Литва договорились, как реагировать на возможные новые провокации Беларуси

Министры внутренних дел Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Беларуси, в том числе потенциальное закрытие границы.

Об этом говорится в совместном коммюнике после разговора главы МВД Польши Мариуша Каминского и литовского министра Агне Билотайте.

"Согласовали механизмы реагирования на угрозы, которые возникают со стороны Беларуси, и потенциальные будущие провокации в приграничье. Обсудили также механизм, который применят в случае необходимости закрыть все пункты пересечения границы с Беларусью, результатом чего была бы изоляция режима Лукашенко", – говорится в сообщении.