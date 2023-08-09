Канада расширила санкции против Беларуси

Правительство Канады в среду по случаю третьей годовщины протестов в Беларуси против сфальсифицированных выборов президента объявило о введении санкций против девяти физических и семи юридических лиц в ответ на репрессии белорусского режима.

Об этом говорится в сообщении канадского Министерства иностранных дел.

Под санкции Канады попали чиновники, судьи и соратники режима, в частности председатель Белорусского государственного телевидения Иван Эйсмонт, а также Минобороны, внутренние войска МВД Беларуси и военные производственные и технологические компании.

"Канада самым решительным образом осуждает поддержку белорусским режимом неспровоцированного и неоправданного вторжения Владимира Путина в Украину, которое привело к гибели и ранениям тысяч людей, перемещению миллионов, подрыву мировой экономики и обострению глобальных проблем, таких как продовольственная и энергетическая безопасность", – подчеркнули в МИД Канады.

Там также призвали Лукашенко "немедленно отказаться от поддержки военной агрессии России против Украины".

В санкционный список Канады включены председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, судья Алена Литвина, Алексей Талай (провластный активист, который причастен к вывозу в Беларусь украинских детей); Александр Кривец (командир 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы); Владимир Караник (председатель Гродненского облисполкома); Анна Пушкарева (бизнес-партнер Виктора Шеймана), Сергей и Ольга Шейман (сын и дочь Шеймана).

Кроме того, под ограничения подпали Министерство обороны, Внутренние войска МВД, холдинг «БелОМО», ООО «Оборонные Инициативы», ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», компания ATE — Engineering, а также Благотворительный фонд Алексея Талая.