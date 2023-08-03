Операторы стран Балтии договорились об отключении от электросистемы России

Операторы систем передачи электроэнергии Эстонии, Латвии и Литвы в среду подписали соглашение о синхронизации, которое предусматривает отсоединение от контролируемой Россией системы и синхронное подключение к континентальной европейской сети.

Соглашение между Elering, AST и Litgrid – эстонского, латвийского и литовского операторов сетей – предусматривает, что окончательное отсоединение от российской системы и переход на европейскую состоится в феврале 2025 года, сообщило Министерство энергетики Литвы.

Соглашение также предусматривает, что страны Балтии совместно выйдут из контракта BRELL, заключенного с российскими и белорусскими операторами, летом 2024 года, за полгода до синхронизации.

Необходимые работы, такие как установка первых синхронных конденсаторов, систем управления и реконструкция третьей линии между Эстонией и Латвией, будут завершены до согласованной даты. Другие проекты балтийских операторов систем передачи электроэнергии будут воплощены до конца 2025 года или позже.

Соглашение еще должны одобрить премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы, что ожидается в ближайшие дни.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в общей системе электроснабжения, которая централизованно управляется из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.