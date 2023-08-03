Последнее обновление: 03.08.2023 08:33

Воздушные силы Украины сбили около 15 «шахедов» на подлете к Киеву

Этой ночью в ходе отражения очередного налета дронов-камикадзе на Киев украинская ПВО сбила все почти полтора десятка летевших на столицу дронов, - объявил утром глава военной администрации города.

«Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов «Шахед» на Киев. И снова, как вчера, атака массированная. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву выявлены и уничтожены почти полтора десятка воздушных целей», — говорится в сообщении главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Попко утверждает, что, по предварительной информации, жертв и разрушений в Киеве нет.

Далее по теме
Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование