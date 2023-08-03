Воздушные силы Украины сбили около 15 «шахедов» на подлете к Киеву

Этой ночью в ходе отражения очередного налета дронов-камикадзе на Киев украинская ПВО сбила все почти полтора десятка летевших на столицу дронов, - объявил утром глава военной администрации города.

«Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов «Шахед» на Киев. И снова, как вчера, атака массированная. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву выявлены и уничтожены почти полтора десятка воздушных целей», — говорится в сообщении главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Попко утверждает, что, по предварительной информации, жертв и разрушений в Киеве нет.