Минобороны Беларуси отрицает нарушение границы Польши вертолетами ВВС РБ

Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РБ.

«Еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру (видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами) уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами" – утверждает Минобороны.

В ведомстве заявили, что расценивают не подтвержденное данными объективного контроля заявление Польши о нарушении границы как "одна бабка сказала", и что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было.

Ранее, Министерство национальной обороны Польши подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

Минобороны Польши утверждает, что польское воздушное пространство нарушили вертолеты, которые осуществляли учения вблизи границы – об этих учениях Минск предварительно информировал Варшаву.

"Пересечение границы произошло в районе города Беловежи на очень низкой высоте, что затруднило его обнаружение радиолокационными системами. Поэтому сегодня утром Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в коммюнике, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения польского воздушного пространства", – пояснили в ведомстве.

В ответ на инцидент министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отдал приказ об увеличении количества солдат на границе и развертывании дополнительных сил и средств, в том числе боевых вертолетов.

Также Польша проинформировала об инциденте НАТО и решила вызвать в МИД временного поверенного в делах Беларуси для объяснения инцидента.