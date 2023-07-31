Последнее обновление: 31.07.2023 14:36

Польша: Власти Беларуси помогают мигрантам преодолевать ограждения на границе

Белорусские власти обеспечивают мигрантов оборудованием для преодоления ограждений на польской границе.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин.

По его словам, ситуация на границе Польши с Беларусью остается напряженной, а "нападения на польских пограничников – охранников и солдат – со стороны групп агрессивных иностранцев происходят ежедневно".

«Белорусские спецслужбы не только доставляют мигрантов в пограничную зону, но и предоставляют им оборудование для нелегального перехода (лестницы, болторезы) и штурма польских пограничников (камни, кирпичи, брусчатка)", – отметил Жарин.

Как убежден министр, "продолжается гибридная операция со стимулированным, искусственным миграционным давлением", и Польша "подвергается постоянным нападениям". Он также считает, что это "часть российского плана дестабилизации Европы, в частности восточного фланга НАТО".

"Характерной чертой российской гибридной войны является сокрытие истинного характера своих агрессивных действий за фальшивыми прикрытиями. Но Польша разоблачила эти угрозы и идентифицировала их точно и вовремя", – резюмировал Жарин.

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