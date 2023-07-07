Последнее обновление: 07.07.2023 17:45

Польша усиливает военную присутствие на границе с Беларусью

Польша усиливает свою военную группировку на границе с Беларусью, сообщило в пятницу генеральное командование польских вооруженных сил.

"Мы усиливаем свое присутствие в Восточной Польше! 1 000 военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши", - говорится в сообщении.

Генеральное командование также выступило с обращением к водителям: "8 июля можно ожидать усиленное движения войсковых колонн по северной, центральной и восточной дорогам".

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