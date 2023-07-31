Последнее обновление: 31.07.2023 14:36

Верховный суд РБ оставил без изменения приговор по делу tut.bу

Верховный суд Беларуси 31 июля 2023 года рассмотрел апелляцию по «делу tut.bу», отклонив жалобу и оставив приговор без изменения.

«31 июля 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 17 марта 2023 года по уголовному делу в отношении Чекиной Л.Ю. и Золотовой М.В. оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении суда.

Бывший главред Марина Золотова и экс гендиректор портала Людмила Чекина были приговорены к 12 годам лишения свободы. Закрытый суд длился более двух месяцев - всего было проведено 37 заседаний.

Ранее по теме


<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование