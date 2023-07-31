Верховный суд РБ оставил без изменения приговор по делу tut.bу

Верховный суд Беларуси 31 июля 2023 года рассмотрел апелляцию по «делу tut.bу», отклонив жалобу и оставив приговор без изменения.

«31 июля 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 17 марта 2023 года по уголовному делу в отношении Чекиной Л.Ю. и Золотовой М.В. оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», – говорится в сообщении суда.

Бывший главред Марина Золотова и экс гендиректор портала Людмила Чекина были приговорены к 12 годам лишения свободы. Закрытый суд длился более двух месяцев - всего было проведено 37 заседаний.