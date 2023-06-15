Власти РБ объявили информпродукцию БАЖ экстремистскими материалами

Белорусские власти объявили сайт Белорусской ассоциации журналистов, ее соцсети и логотип экстремистскими материалами по заявлению прокуратуры.

«Члены указанного объединения на регулярной основе публиковали деструктивные материалы на собственном сайте и иных ресурсах в сети Интернет, в числе которых – аккаунты в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter, мессенджере Telegram. Названные ресурсы целенаправленно способствовали формированию источников угроз национальной безопасности, разжиганию социальной вражды и розни через распространение недостоверной либо умышленно искаженной информации», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Размещенная информация носила заведомо политизированный, ангажированный характер, адресована неограниченному кругу лиц. Доступ к информационным ресурсам мог получить без препятствий и ограничений любой гражданин, использующий сеть Интернет. Кроме того, при просмотре указанных страниц и сайта выявлены публикации в виде «репостов» из информационных ресурсов, признанных судом экстремистскими материалами», - также сказано в сообщении.

Ведомство напомнило, что решением КГБ от 28 февраля 2023 года группа граждан из числа представителей ОО «Белорусская ассоциация журналистов», а также иные лица из числа участников данного объединения признаны экстремистским формированием.