Последнее обновление: 18.07.2023 22:35

Власти Беларуси арестовали журналиста, который работал с "Радио Свобода"

Белорусские власти в понедельник арестовали известного 55-летнего журналиста Игоря Карнея, который сотрудничал с объявленным "экстремистским" проектом "Радио Свобода", сообщает AP.

В квартире журналиста провели обыск, изъяли телефоны и компьютеры. Сам журналист находится в следственном изоляторе на ул. Окрестина в Минске.

Карнея уже задерживали несколько раз, когда он освещал протесты против белорусских властей в 2020 году. В отличие от многих своих коллег, он остался в Беларуси, несмотря на репрессии.

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