Беспилотники атаковали бизнес-центр в Москве

Беспилотники в четвертый раз атакуют Москву с начала мая, и Министерство обороны РФ снова заявляет, что дроны были «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

В оборонном ведомстве не уточняют, почему сбить с курса беспилотники удается уже только в Москве. Как отмечает BBC, максимум, на что способна система РЭБ, будучи задействованной в черте города, — это вывести из строя системы наведения беспилотников на конкретный объект. А уж предотвратить подрыв дронов-камикадзе система РЭБ точно бессильна.

В итоге, несмотря на отчет Минобороны об успехе, с беспилотниками снова произошло то, что обычно и происходит с барражирующими боеприпасами на последнем этапе полета — они взорвались.

Как сообщают российские медиа, один из беспилотников врезался в районе 6-7 этажей здания бизнес-центра. У второго здания повреждены первые несколько этажей.

Взрывной волной из офиса вынесло документацию Министерства цифрового развития, которое находится в Правительственном комплексе в IQ-квартале. Всего в Правительственном комплексе находятся офисы семи ведомств и министерств.