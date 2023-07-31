Офис Зеленского подтверждает переговоры в Саудовской Аравии о мире в Украине

Руководитель офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что следующая встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по установлению мира в Украине состоится в Саудовской Аравии.

"Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она состоялась в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится вскоре, ее будет принимать саудовский город. Мы благодарим оба королевства за лидерство и решительную поддержку украинских инициатив", – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что Украина стремится привлечь как можно более широкий круг стран, которые уважают международное право и Устав ООН.

"Президент Зеленский отметил, что наш выбор – это объединение мира вокруг Украины. Свидетельства этого выбора наглядны: мы привлекаем страны и Запада, и Востока, и Севера, и Юга", – сказал Ермак.

О проведении встречи в Саудовские Аравии в Джидде 5-6 августа сообщил The Wall Street Journal. По данным издания, на встрече будут представлены примерно 30 западных государств и ключевых развивающихся стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Россия не приглашена.