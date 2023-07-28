Министр экономики Германии прогнозирует стране пять тяжелых лет

Германию ждут пять тяжелых лет "зеленого" промышленного перехода, которые "лягут бременем" на плечи людей. Об этом предупредил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Реагируя на новый отчет Международного валютного фонда, в котором прогнозируется, что в этом году экономика Германии сократится на 0,3 процентных пункта, Хабек сказал в среду вечером немецкому общественному вещателю ARD: "Данные, безусловно, не очень хорошие", пишет Politico.

Немецкое статистическое ведомство уже предупреждало в мае, что страна вступила в рецессию. Некоторые из крупнейших немецких компаний начали покидать родину, вызывая опасения относительно деиндустриализации.

Хабек утверждает, что этот спад можно объяснить высокими ценами на энергоносители, которые Германия почувствовала сильнее, чем другие страны, поскольку она полагалась на дешевый российский газ. Высокие процентные ставки также замедляют инвестиции и мировую торговлю, добавил он, что особенно влияет на Германию как страну, зависимую от экспорта.

"Я также не хочу игнорировать тот факт, что это ляжет бременем на плечи людей, – сказал Хабек. - У нас впереди большой трансформационный период до 2030 года, в течение которого Германия перейдет от традиционной, зависимой от ископаемого топлива промышленной базы к "зеленым" источникам энергии, таким как водород".

Он выступил за государственную поддержку в виде ограничения цен на электроэнергию для энергоемких компаний в условиях международной конкуренции, "чтобы они могли выдержать вызовы трансформации и имели достаточно денег для инвестиций".

Хабек признал, что предложенные энергетические субсидии, которые он продвигает уже несколько месяцев, все еще не имеют поддержки большинства в правящей коалиции. Политик "зеленых", который также исполняет обязанности вице-канцлера, утверждает, что, по сути, Германия должна решить, нарушать ли долговые правила, что является неприемлемым для коалиционной Свободной демократической партии, или рисковать потерей своей промышленной базы.

"Вопрос заключается в следующем: занимаем ли мы деньги, или у нас больше нет промышленности?", – сказал Хабек.

"У нас осталось не так много времени, иначе компании скажут: "Мы будем инвестировать, но уже не в Германию", – добавил он.

В начале июня стало известно, что Германия запускает программу, которая предоставит десятки миллиардов евро фирмам, сталкивающимся со значительными затратами на энергию, чтобы помочь своему промышленному сектору профинансировать переход к углеродно-нейтральным технологиям производства.

Федеральное сетевое агентство Германии планирует провести в сентябре масштабные учения с компаниями на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы проверить их готовность к резкому сокращению поставок газа.