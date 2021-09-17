Последнее обновление: 17.09.2021 14:43

Институт DIW понизил экономический прогноз для Германии на 2021 год

Немецкий институт экономических исследований (DIW) понизил прогноз роста немецкой экономики на текущий год.

Показатель ВВП Германии по итогам года может увеличиться лишь на 2,1%, говорится в опубликованном вчера прогнозе берлинских исследователей. Еще в июне они ожидали роста немецкой экономики в 2021 году на 3,2%, пишет Deutsche Welle.

Как подчеркнули эксперты, немецкая экономика медленно выбирается из пандемии. Одновременно они указали на глобальные задержки поставок, которые наносят сильный удар по экономике ФРГ: "Тем самым производство в стране замедляется, несмотря на высокий спрос". Кроме того, снижение прогноза связано с новой волной заражений коронавирусом, которая сказывается на показателях сферы услуг.

Гораздо более сильного рост ВВП Германии эксперты ожидают в 2022 году. DIW повысил прогноз на 2022 год с 4,3% до 4,9%. "Если в будущем году не будет перебоев с поставками, в промышленности будет наблюдаться прорыв", - предполагает институт. Если их прогноз подтвердится, то к концу 2022 года экономика Германии вновь достигнет докризисного уровня. В 2020 году из-за кризиса на фоне пандемии ВВП ФРГ снизился на 4,6%.

Тем временем инфляция в Германии в этом году возрастет до 3,0%, что станет наиболее высоким показателем с 1993 года, ожидает DIW. Свой прогноз он обосновывает ростом цен на нефть, а также возвращением в ФРГ обычного уровня налога на повышенную стоимость (НДС), который был снижен в качестве антикризисной меры в начале пандемии. В будущем году эти факторы не будут играть роли, поэтому уровень инфляции может составить 2%, предполагают эксперты.



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