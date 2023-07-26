Последнее обновление: 26.07.2023 18:05

Райффайзен Банк в России перестанет принимать доллары и евро у клиентов

Райффайзен Банк Россия с 1 августа прекратит прием и покупку наличной валюты у клиентов-физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность", - объяснили в банке.

Также в финучреждении добавили, что рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации главными приоритетами банка является надежность и защита интересов клиентов.

Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему будут доступны в мобильном приложении и онлайн-банке Райффайзен Онлайн.

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