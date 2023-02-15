Последнее обновление: 15.02.2023 16:53

В ЦБ РФ создали Департамент организации международных расчетов

В Банке России создан Департамент организации международных расчетов.

Как сообщила пресс-служба регулятора, департамент будет заниматься вопросами, "которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России". Среди них - развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций.

Новый департамент возглавил Михаил Ковригин, который ранее являлся директором Департамента стратегического развития финансового рынка.

Кроме того, принято решение о создании с 15 февраля 2023 года Департамента сотрудничества с международными организациями на базе Департамента международного сотрудничества, который, в свою очередь, будет упразднен до 1 сентября 2023 года.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование