Последнее обновление: 21.02.2024 13:18

Клиенты Qiwi не могут пополнить кошельки и перевести с них средства

Пополнение Qiwi-кошельков и перевод средств с них стал невозможен после отзыва лицензии у Киви банка.

Владельцы Qiwi-кошельков сообщают, что перевести средства на них из других банков не получается. Всплывает сообщение, что Qiwi-кошелек (Киви банк) отклонил операцию.

Также о недоступности проведения операций через сервис Qiwi сообщают российские банки.

"В связи с отзывом лицензии у Киви банка 21 февраля 2024 г. временно будут недоступны оплата сотовой связи, интернета и другие услуги, которые осуществляются через сервис Qiwi в мобильном приложении, интернет-банке и банкоматах", - цитирует Интерфакс сообщение одного из российских банков.

ЦБ РФ в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

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