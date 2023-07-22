Российские "военкоры" попали под обстрел на фронте: один убит, трое ранены

В Запорожской области четверо российских пропагандистов попали под обстрел: один погиб, еще трое получили ранения, сообщает Министерство обороны РФ.

"22 июля 2023 г. около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ "Известия" и информационного агентства РИА "Новости", которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области", – говорится в сообщении.

Как утверждают в Минобороны РФ, пропагандисты попали под удар именно кассетными боеприпасами, о которых и готовили репортажи.

Смертельные ранения получил сотрудник информационного агентства РИА "Новости" Ростислав Журавлев. Состояние здоровья других пропаганистов – "средней тяжести, стабильное" без угрозы для жизни.

Как сообщает вышеупомянутое информагентство, ранения в частности получил их фотокорреспондент Константин Михальчевский. Тут же уточняется, что пропагандисты находились в районе села Пятихатки, вероятно, того самого, которое еще в июне освободили ВСУ.

Издание "Известия" сообщает, что получил ранения их собственный корреспондент Роман Польшаков и видеооператор Дмитрий Шиков. Также утверждается, что под обстрел попали журналисты изданий ТАСС и "Россия", но об их ранении ничего не сообщается.

Два дня назад стало известно, что в Донецкой области ликвидировали российского пропагандиста, автора канала "Миша на Донбассе" Михаила Лучина. Как сообщается, пропагандист был убит в районе Красногоровки.

Как утверждает УНИАН, российские пропагандисты систематически нарушают правила поведения журналистов в условиях войны. В частности, они участвуют в непосредственной подготовке оружия к бою и маскируются под солдат, скрывая свою принадлежность к СМИ, в чем сами открыто признаются.