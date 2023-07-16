Погранслужба Украины зафиксировала наемников «Вагнера» в Беларуси

Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что на территории Беларуси зафиксировано присутствие наемников ЧВК "Вагнер".

Как заявил спикер ведомства Андрей Демченко, речь идет о нескольких сотнях наемников из частных военных компаний, которые не представляют реальной угрозы для Украины. Разведка ведомства считает, что их планируют задействовать для дестабилизации ситуации на украинской границе, передает УНИАН.

"Сейчас наша разведка отслеживает, что на территорию Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако говорить о каком-то массовом или масштабном заведении представителей частных военных компании, нельзя. Речь идет о нескольких сотнях, которые в дальнейшем размещаются в тех местах, где были подготовлены для этого местоположения. Но мы продолжаем дальше следить, чтобы понимать, где именно на территории Беларуси их разместят и как их будут использовать. Имеющееся количество не представляет угрозы для Украины", - указал Демченко.

По его словам, появление "вагнеровцев" на территории Беларуси не стало неожиданностью - этому предшествовала соответствующая риторика так называемых властей Беларуси, а также информация о создании лагерей для размещения ЧВК "Вагнер".