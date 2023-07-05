Последнее обновление: 05.07.2023 16:15

ВС Украины сообщили о переброске личного состава и техники к белорусской границе

Командующий оперативным командованием "Север" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил о переброске личного состава и техники для усиления границы на белорусском направлении в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.

"В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой", - сообщил Наев.

Он отметил, что усиление границы на севере страны происходит уже несколько последних месяцев. "Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны", - напомнил Наев.

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