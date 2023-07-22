Госпогранслужба Украины оценивает число «вагнеровцев» в Беларуси в 5 тыс.

По состоянию на 22 июля в Беларуси находятся примерно 5 тыс. наемников ЧВК "Вагнер", сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии украинским медиа.

"Государственная пограничная служба Украины продолжает внимательно отслеживать ситуацию относительно прибытия и пребывания в Беларуси российских наемников", - заверил он.

По данным Демченко, обстановка по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и другими составляющими Сил обороны. Он уточнил, что все предупреждены о возможных рисках, которые могут исходить с территории Беларуси, которая находится под влиянием РФ.

При этом Демченко уточнил, что изначально, когда "вагнеровцы" только начали прибывать в Беларусь, их число оценивалось сотнями. Однако в настоящее время их число может достигать около 5 тыс., добавил представитель пограничников.

Демченко подчеркнул, что численность наемников для Украины непосредственной угрозы не представляет, однако силы обороны должны быть готовы к любым ситуациям в том числе и к недопущению провокаций.

"Украина делает все необходимое, чтобы понимать реальный риск и гарантировать безопасность из-за пребывания наемников в соседней стране... Проходит укрепление границы по всей протяженности и усиление необходимыми средствами", - уточнил он.