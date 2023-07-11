Последнее обновление: 11.07.2023 16:40

Зеленский назвал абсурдом отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила сигналы о том, что на саммите НАТО обсуждаются формулировки только по приглашению, а не относительно членства государства в Альянсе.

«Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса», - заявил Зеленский.

Это означает, что остается возможность торговаться членством Украины в НАТО на переговорах с Россией, допустил президент Украины.

«А для россии это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно обсужу это на саммите», - подчеркнул Зеленский.

Ранее по теме


<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование