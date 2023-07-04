Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас, даже если страна официально присоединится к Альянсу только после войны.

По словам украинского президента, Байден является "лицом, которое принимает решение" о том, будет ли Украина в НАТО или нет. Он добавил, что но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат.

"Это так важно чувствовать, что в будущем ты действительно будешь рядом с союзниками", – сказал Зеленский в интервью CNN.

Он сказал, что понимает невозможность принять Украину в НАТО, пока идет война.

"Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – подчеркнул Зеленский.