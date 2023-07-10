Последнее обновление: 10.07.2023 16:30

Зеленский примет участие в саммите НАТО 11-12 июля

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите альянса, который пройдет 11 и 12 июля в Вильнюсе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы обновим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО», — сказал Столтенберг.

Ранее еще до этого заявления в программе саммита появилась совместная пресс-конференция, которую должны дать Столтенберг и Зеленский.

Украинские власти пока визит Зеленского в Вильнюс не подтверждали. Ранее в Киеве говорили о том, что Зеленский приедет на саммит в том случае, если страны альянса примут действительно важные для страны решения.

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