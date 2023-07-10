Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлен еще на год

22 оператора мобильной связи в Европейском Союзе и семь операторов Украины согласовали продление еще на 12 месяцев соглашения об отмене роуминговой платы для граждан Украины, сообщила Европейская комиссия.

Доступные звонки позволяют украинцам, которые ищут убежища в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.

Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций BEREC засвидетельствовал эффективность договоренности между операторами в ЕС и Украине, поскольку она позволила предоставлять доступные услуги трансграничных звонков.

Параллельно Еврокомиссия готовится к интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС и напомнила, что в апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял ее предложение о присоединении Украины к правилам ЕС по роумингу.

"Следующим шагом для Украины является полное приведение своего законодательства в соответствие с законодательством ЕС, а затем принятие окончательного решения Советом Европейского Союза", – заключает исполнительный орган Евросоюза.