В Украине запущен национальный мобильный роуминг

Украинские операторы позволят абонентам переключаться между сетями, чтобы оставаться на связи, сообщает Минцифры.

"Операторы Vodafone, Киевстар, lifecell совместно с Минцифрой, Госспецсвязи и НКРСИ запускают тестирование национального роуминга в Украине. Теперь в случае, когда сеть вашего оператора недоступна, можно переключаться на сеть других операторов", - говорится в сообщении.

"Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора", - указали в Минцифры, передает УНН.

При этом в министерстве отметили важность раз в день попытаться вернуться в сеть своего оператора. Вручную или включением автовыбора сети.

"Подключение национального роуминга предполагает значительную нагрузку на сети операторов. Следовательно, это может влиять на качество работы некоторых услуг", - добавили в ведомстве.

Нацроуминг будет подключен в зоне боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), затем в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины.