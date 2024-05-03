Беларусь за год потеряла 10 мест в рейтинге свободы прессы и занимает 167-е место в списке из 180 стран, следует из отчета организации «Репортеры без границ».

«Будучи самой опасной страной Европы для журналистов до вторжения России в Украину, Беларусь продолжает массовые репрессии в отношении независимых СМИ», — говорится в отчете.

Мировой рейтинг возглавила Норвегия, которая не входит в ЕС, но является членом НАТО. Вторую и третью строчку заняли Дания и Швеция, члены Европейского Союза. Соответственно, Дания стала лидером в ЕС.

Свобода прессы подвергается испытаниям в Венгрии, Мальте и Греции – трех странах ЕС с самым низким рейтингом. В мировом рейтинге они заняли 67, 73 и 88 место соответственно. Благодаря улучшению показателя безопасности – уменьшилось количество убитых журналистов – и политического показателя Украина поднялась на 18 позиций и заняла 61 место.

Условия для журналистской деятельности ухудшаются из-за масштабов дезинформации и цензуры в отношении СМИ дальше на восток в Европе. Это касается России (162-е место) и Грузии, которая опустилась на 26 позиций и заняла 103 место.

Мировой рейтинг замыкают Афганистан, Сирия и Эритрея.