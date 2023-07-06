В ООН опровергли сообщение об аккредитации Фирташа при организации от Беларуси

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ не имеет аккредитации при Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), сообщил представитель организации Кай Бетке.

"Могу подтвердить, что господин Дмитрий Фирташ не аккредитован при UNIDO", – ответил Бетке на запрос агентства Укринформ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Фирташ якобы получил статус советника постоянного представительства Белоруссии при международных организациях в Вене и занял должность при ЮНИДО.

В частности, в тексте решения суда Вены от 14 июня, которое постановило направить дело Фирташа на повторное рассмотрение, указано, что Фирташ имеет статус "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене" еще с 2021 года.

Утверждалось, что статус дипломата и распространяющаяся на него неприкосновенность могли позволить ему избежать экстрадиции из Австрии в США.

Фирташ в марте 2014 года был задержан в Австрии по запросу США, которые обвиняют его в коррупционных преступлениях за пределами Украины. С тех пор Фирташ проживает в Австрии в ожидании решения об экстрадиции в США. В мае 2023 года Служба безопасности Украины предъявила Фирташу и топ-менеджерам его компаний обвинения по делу о махинациях, нанесших государственному бюджету ущерб на более чем $480 млн. В частности, речь идет о масштабной схеме хищения газа.