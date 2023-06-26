Байден: США не имеют отношения к мятежу Пригожина

Президент США Джо Байден лично высказался о мятеже Пригожина, отметив, что рано делать выводы о дальнейшей ситуации в РФ.

«Мы четко заявили, что мы не причастны, мы не имели к этому отношения», — заявил Байден.

Он также отметил, что это часть борьбы внутри российской системы и пока рано делать выводы, как будет дальше развиваться ситуация в России. США продолжат поддерживать Украину, что бы ни происходило в России, подчеркнул Байден.

Байден сказал, что поручил команде национальной безопасности внимательно следить за субботними событиями в России и докладывать ему "каждый час", а также подготовиться к различным сценариям развития событий.

Он также сообщил, что на выходных говорил с ключевыми союзниками США, чтобы убедиться, что они все имеют общее понимание событий.

"Они согласились со мной, что мы не дадим Путину ни одного повода... обвинить в этом Запад или обвинить в этом НАТО", – рассказал Байден о своих переговорах на выходных с союзниками.