Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России

Совет Европейского Союза утвердил 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, главная цель которого – усиление введенных ранее ограничений и борьба с обходом санкций.

Чтобы бороться с обходом санкций, ЕС усиливает двустороннее и многостороннее сотрудничество с третьими странами и техническую помощь. В ситуациях, когда сотрудничество не поможет достичь результата, ЕС планирует "быстрые, пропорциональные и точечные действия... в форме соответствующих индивидуальных мер в ответ на участие операторов третьих стран в обходе санкций".

Если после индивидуальных мер и дальнейшего взаимодействия сторон проблема будет оставаться значительной и системной, ЕС допускает "меры на крайний случай" и может ограничить продажу, поставку, передачу или экспорт товаров и технологий, которые уже запрещено ввозить в Россию, в частности тех, которые могут использоваться для ведения войны, в третьи страны, в отношении которых наблюдается "постоянный и особенно высокий риск" использования для обхода санкций.

Новый санкционный пакет запрещает транзит через территорию РФ большего количества товаров и технологий, которые могут использоваться для военных нужд, авиации или космической индустрии и авиационного и ракетного топлива – для товаров, которые везут из ЕС в третьи страны.

В санкционный список внесли дополнительные 87 компаний за прямую поддержку российского ВПК – к ним применят более строгие экспортные ограничения. Среди прочего, это четыре иранских производителя дронов, которые поставляют их в Россию, а также компании из третьих стран, которые помогают России обходить торговые ограничения, и несколько российских компаний, которые производят электронику для российского ВПК.

В новом пакете расширяют список товаров, которые считаются такими, которые могут использоваться Россией для военных нужд. В перечень вошли: электронные компоненты, полупроводники, оборудование для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоры к энергетическим материалам и химическому оружию, компоненты оптических приборов и оборудование для навигации, металлы, используемые в оборонной промышленности и морское оборудование.

Совет ЕС расширил приостановление лицензий на вещание еще на пять медиа как такие, которые прямо или косвенно подконтрольны РФ и используются для манипулятивного представления информации: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook и Katehon.

ЕС расширил запрет на перевозку товаров в ЕС автодорожным транспортом прицепами и полуприцепами, которые зарегистрированы в России – даже если сама фура-перевозчик зарегистрирована не в РФ.

В связи с попытками обмана для обхода санкций со стороны судов, которые возят сырую нефть и нефтепродукты, в порты и шлюзы ЕС запрещают доступ любым судам, осуществляющим перевалку с судна на судно, при наличии у соответствующих органов достаточных подозрений, что этот корабль либо нарушает санкции на импорт российской нефти и нефтепродуктов в ЕС, либо перевозит сырую российскую нефть и нефтепродукты, купленные дороже, чем определенная союзниками предельная цена.

Такие же ограничения грозят судам, в отношении которых компетентные органы имеют основания подозревать незаконное вмешательство в навигационную систему при перевозке российской нефти и нефтепродуктов.

Завершается временное исключение из санкций для Германии и Польши по поставкам сырой нефти из России через северную секцию нефтепровода "Дружба". В то же время этим путем можно будет прокачивать нефть из Казахстана или других третьих стран.

Вводятся также персональные санкции против ряда лиц и компаний. Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС.