ЕС не нашел способа законно конфисковать российские активы на 200 млрд евро

Европейский Союз пришел к выводу, что не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.

ЕС сосредоточился на двух вариантах, продолжая изучать, как можно использовать более 200 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка и направить их в Украину. Многие из этих средств находятся в расчетном гиганте Euroclear Ltd., где они принесли уже почти 750 миллионов евро к первому кварталу этого года.

Ожидается, что Брюссель будет пытаться получить одобрение в отношении этой политики от лидеров Евросоюза, когда они встретятся на следующей неделе.

Рабочая группа ЕС по использованию российских резервов, замороженных санкциями Евросоюза, обсуждает, как собирать информацию и оценивать варианты в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

Ее члены не видят "ни одного надежного правового пути, который позволяет конфисковать замороженные или обездвиженные активы только на том основании, что эти активы находятся под ограничительными мерами ЕС", – говорится в заключении ЕС, с которым ознакомилось агентство.

Документ определил значительные юридические препятствия для одного из двух вариантов, которые изучает ЕС: временного использования ликвидных активов центрального банка России – другими словами, инвестирования активов и направления доходов в Украину.

Вместо этого рабочая группа отдала предпочтение второму варианту. Предполагается, что компании с российским капиталом, которые получают большую прибыль от инвестирования, обяжут перевести "значительную сумму" ЕС. В документе сказано, что такая модель "не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели привлеченных компаний и будет справедливой с точки зрения налогообложения".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, выступая на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, что ЕС выступит с предложением по использованию этих активов до летнего перерыва в середине июля.