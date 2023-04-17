Последнее обновление: 17.04.2023 09:10

Лукашенко помиловал 9 фигурантов «дела ТUT.BY»

Лукашенко помиловал девятерых фигурантов «дела ТUT.BY», которые проходили по статье за пособничество в неуплате налогов.

«На днях в этой истории была поставлена точка — нас помиловали (прошение было подано еще в конце декабря)», — сообщил гендиректор Hoster.by Сергей Повалишев.

В рамках уголовного дела были задержаны 15 сотрудников тутбая, а именно гендиректор Людмила Чекина, главред Марина Золотова, главный бухгалтер Анжела Асад, главный инженер Алла Лапатко, замгендиректора по техвопросам Александр Дайнеко, замгендиректора по общим вопросам Ирина Рыбалко, замглавбуха Мария Новик, юрисконсульт Екатерина Ткаченко, экс-юрисконсульт Ирина Костюченко, менеджер проекта Дарья Данилова, менеджер Publisher Box Андрей Авдеев, вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская, сотрудники редакции Марина Золотова, Ольга Лойко и Елена Толкачева.

Власти приговорили Золотову и Чекину к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Елену Толкачеву, Ольгу Лойко и Екатерину Ткаченко объявили в розыск после того, как они не явились в суд.

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