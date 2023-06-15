Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС россиянами военным преступлением

Депутаты Европейского парламента назвали подрыв дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами 6 июня военным преступлением, говорится в сообщении Европарламента по итогам пленарного заседания в Страсбурге 14 июня.

"Депутаты осудили разрушение плотины в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое будет иметь последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины", – говорится в заявлении.

По официальным данным жертвами подрыва Каховской ГЭС стали 10 человек, еще более 40 человек, среди которых дети, считаются пропавшими без вести.