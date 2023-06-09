Уровень воды в населенных пунктах рядом с Каховской ГЭС начал снижаться

Уровень подтопления в Херсонской области начал уменьшаться – за минувшую ночь вода спала примерно на 20 см, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"По оперативной ситуации: в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 м, по Херсону - 5,35 м. Уже видно, что на 20 см за ночь вода спала", - сказал он.

По информации на утро пятницы, затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсонской области, эвакуированы 2 352 человека и около 550 животных, передает BBC.

Уровень воды снизился и в оккупированной новой Каховке - на два метра, до десяти, следует из заявления источника ТАСС в экстренных службах. В 17 населенных пунктах подтоплены почти 22,3 тыс. жилых домов.

Укргидроэнерго сообщило, что уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться и по состоянию на утро пятницы составлял в районе Никополя 11,74 м.

"За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился еще на метр. А с утра 6 июня уровень воды упал в общей сложности уже на 4,7 метра", – говорится в сообщении. По данным компании, в настоящее время под водой находится более половины здания станции.

Вечером в четверг власти Херсонской области и глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщали, что уровень воды в водохранилище упал ниже так называемой "мертвой точки" в 12,7 метров, когда становится невозможно делать забор воды для населенных пунктов и для ЗАЭС.

Позже в МАГАТЭ уточнили, что несмотря на падение уровня воды в Каховском водохранилище ниже отметки, которая раньше считалась критической, Запорожская АЭС все еще может качать из водохранилища воду для систем охлаждения.