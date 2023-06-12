Уровень воды в Херсонской области после подрыва дамбы упал до 3,29 метра

Уровень воды в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро снизился до 3,29 метра. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"По состоянию на этот час вода продолжает отходить и уже достигла отметки 3,29 метра. Если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень уменьшился на 64 сантиметра", - сказал Прокудин.

По его словам, ситуация с подтоплением населенных пунктов - без изменений. "В воде остаются 46 городов, поселков и сел, 32 - на правом берегу и 14 - на левом. На освобожденной территории затоплен 3701 дом", - сообщил глава ОВА, передает УНН.

"Несмотря на шквальный огонь российских террористов, продолжается спасательная операция на правом берегу. Из водяной ловушки удалось вытащить 2743 человека, из них - 228 детей и 77 маломобильных лиц. Только из Херсона эвакуировали 2318 горожан", - отметил Прокудин.

"На левом берегу ситуация остается критической, эвакуацию россияне блокируют и сами не проводят, к тому же мешают нам спасать наших людей, открывая огонь в спину пожилым и маломобильным жителям области, как это было вчера. Однако, спасательная операция нашими силами продолжается, и на левом берегу. Оттуда уже вытащили 112 человек", - отметил глава ОВА.