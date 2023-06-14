Минэнерго Казахстана решило запретить ввоз авиатоплива из России

Министерство энергетики Казахстана направило письмо в железнодорожную компанию АО "НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ) о введении запрета на ввоз авиатоплива из России в связи с переизбытком импортного авиакеросина, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с переизбытком импорта авиакеросина из Российской Федерации для нужд казахстанских аэропортов более 420 вагонов-цистерн или 25 тысяч тонн находятся на железной дороге вблизи Алма-Аты, более 100 вагонов или 6 тысяч тонн - вблизи Астаны", - говорится в пресс-релизе, передает Интерфакс.

При температуре окружающей среды свыше 20-30 градусов создается пожаровзрывоопасная ситуация на железной дороге, предупредили в министерстве. Кроме того, по данным Минэнерго, в связи с отсутствием заявок на отгрузку от авиакомпаний и аэропортов, имеется риск затоваривания и снижения переработки НПЗ Казахстана.

"В этой связи, 8 июня министерством направлено письмо в АО "НК "КТЖ" по введению конвенционного запрета на ввоз авиатоплива из РФ до нормализации ситуации", - отметили в ведомстве. Дату введения запрета и срок его действия не уточняется.