Лукашенко решил усилить дебюрократизацию госаппарата

Лукашенко указом №172 от 13 июня 2023 года внес поправки в свою же директиву №2 от 27 декабря 2006 года "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения".

По сути, упомянутая директива принята в новой редакции в целях «повышения эффективности работы государственных структур с гражданами и субъектами хозяйствования, роли местных органов власти в разрешении проблем, волнующих население, качества обеспечения жизнедеятельности граждан, открытости государственных органов».

«… новой редакцией Директивы №2 предусматривается, в частности, упрощение межведомственного взаимодействия и внутренней работы государственных органов путем отказа от избыточных отчетов и иных документов формального характера; усиление профилактической деятельности контролирующих органов; требование к руководителям государственных органов исключить факты передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в компетенцию соответствующего органа, на вышестоящий уровень; повышение доступности обращения в органы государственной власти с учетом режима рабочего дня работающего населения, а также создание условий для обращения граждан за оказанием важнейших услуг в электронной форме», - говорится в официальном комментарии к документу.

«Предусматривается развитие информатизации в сфере работы с населением, включая максимальное использование возможностей информационных систем и интернет-ресурсов, ведение государственными органами официальных аккаунтов в социальных сетях (наряду с требованием обеспечения информационной безопасности); охват населения в сельской местности услугами сотовой связи и широкополосного доступа к сети Интернет», - также сказано в сообщении.